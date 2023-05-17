Ода хранительнице очага

Арт-конструкция Great Qamzol – не очередная попытка изобразить традиционное жилище кочевников в оригинальном формате. Художница и коллекционер Гульмарал Татибаева заложила в нее глубокий социальный смысл.

Юрта из полусотни камзолов отражает силу духа и бесконечную ответственность казахской женщины, которая занимается устройством быта, радеет за благополучие семьи, растит детей. По своей форме жилище напоминает свадебный головной убор невесты – саукеле. И это еще в большей степени придает необычному арт-объекту многогранную женскую энергию, где переплетаются воля и покорность, несокрушимость и слабость.

Идея создать «камзольную» юрту родилась у Гульмарал Татибаевой в период ее переезда в столицу. Художнице нередко приходилось менять съемные квартиры, а бесконечный процесс упаковки чемоданов и сумок как будто «переносил» ее в историю предков-номадов.

– Наш народ вел кочевой образ жизни, и женщины постоянно участвовали в сборах вещей, при этом делали это быстро, не жалуясь на тяготы жизни, – рассказывает она.

Гульмарал Татибаева, представляя свою юрту на суд как казахстанской, так и зарубежной публики, по опыту своих предков постоянно разбирает и собирает ее. Каждый раз арт-жилище выходит по-разному, а его мастерица невольно становится создательницей чего-то нового и уникального.

Помимо юрты, внимание посетителей выставки под названием «Сағыныш» приковывает инсталляция под названием «Аңыз». Здесь на белых простынях «отпечатались» портреты женщин, объединенных общей историей своего народа.

– Я родилась в казахской семье, впитав с молоком матери культурные ценности нашего народа. Размышляя над этим, прихожу к выводу, что казахская женщина в ее синтетическом образе обладает целым спектром качеств, которые дали возможность выжить в непростых условиях, – отметила художница.

На выставке, помимо инсталляций, автор представила живопись и графику.

Гульмарал Татибаева родилась в 1982 году в Павлодарской области. Участница столичной арт-группы ADYR-ASPAN, окончила Казахскую национальную академию искусств им. Т. Жургенова. Художница является лауреатом ряда конкурсов и фестивалей. Ее произведения находятся в музейных и частных собраниях республики, странах ближнего и дальнего зарубежья.