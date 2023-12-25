Один вид нарушений ПДД вместо 16 фиксируют мобильные комплексы на жамбылских дорогах

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуратура Жамбылской области выявила неэффективное использование мобильных комплексов «АвтоУраган-МС», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В 2022-2023 годы департамент полиции Жамбылской области приобрел 15 мобильных комплексов «АвтоУраган-МС». Они должны проводить автоматическую фото-, видеофиксацию окружающего транспорта для выявления 16 видов нарушений правил дорожного движения. Однако, заявил прокурор региона Нургалым Абдиров, фактически этот комплекс фиксирует в области только 1 вид нарушения – превышение скорости.

Для полноценного функционирования комплекса необходима электронная карта с отображением зон действия соответствующих дорожных знаков, разъяснили здесь.

Внесен акт прокурорского реагирования о необходимости принятия соответствующих мер.

Абдиров также отметил неэффективность взыскания административных штрафов с владельцев иностранных автомобилей. 

«Результаты прокурорской проверки свидетельствуют, что с 2021 года по сегодняшний день по 56 945 правонарушениям в области, совершенным неустановленными иностранными автомобилями, в бюджет государства не взыскано более 1,4 млрд тенге.

Эти материалы отменены из-за неустановления сведений по нарушителю, соответственно, штрафы не взысканы, а правонарушители не привлечены к ответственности», – констатировали в надзорном органе.

Облпрокуратура предложила интегрировать системы «ЕРАП» и «Беркут» для выявления таких автовладельцев на государственной границе.

#транспорт #нарушения #прокуратура #ПДД #Жамбылская область

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