Одиннадцать президентов примут участие в саммите СВМДА в Астане

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил, что президенты 11-ти стран примут участие в саммите СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Так, в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приедут 11 президентов. Это Азербайджан, Ирак, Иран, Катар, Кыргызстан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Вьетнам на уровне вице-президента, Китай - заместитель председателя КНР", – сказал Смадияров.

Он отметил, что на саммит СНГ приедут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.

Украины и Молдовы не будет.

Саммит СВМДА пройдет в Астане с 12 по 13 октября.