Одобрено более 80% заявок предпринимателей на возмещение ущерба от паводков

Экономика , Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Общая сумма возмещения составила более 5,8 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство национальной экономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время для компенсации имущественных потерь предпринимателей из резерва правительства выделены средства в сумме 12,1 млрд тенге.

По данным МИО на 30 июля, субъектами МСП подано 455 заявок на сумму 9,3 млрд тенге, из них в настоящее время одобрены 374 заявки (82,1 %) на сумму более 5,8 млрд тенге.

Из них по 222 заявкам предпринимателям осуществлены выплаты на сумму 2,2 млрд тенге.

Больше всего заявок одобрено в Атырауской области – 215 заявок на сумму 2,1 млрд тенге, Западно-Казахстанской области – 40 заявок на 2,5 млрд тенге, Северо-Казахстанской области – 44 заявки на 901,8 млн тенге, Костанайской области – 35 заявок на 206 млн тенге.  Меньше всего в Актюбинской – 24 заявки на 366 млн тенге и Акмолинской областях – 16 субъектов на 61,1 млн тенге.

В основном пострадали объекты торговли, общественного питания, базы отдыха и гостиницы и другие сектора. В частности, из одобренных заявок более 70% - это магазины, торговые дома и рынки, около 4% объекты общественного питания, 4% - объекты производства промышленных и продуктовых товаров, около 3% - гостиницы, базы отдыха и иные объекты бизнеса.   

Заявления о компенсации рассматриваются региональными комиссиями в течение 5 рабочих дней и, при наличии достаточного финансирования, в течение 10 рабочих дней осуществляются выплаты.

Выплаты предпринимателям по оставшимся заявкам планируется завершить до конца августа текущего года.

По объектам, требующим капитальный ремонт и реконструкцию, средства будут перечислены по итогам принятия проектно-сметной документации и экспертизы.

#ущерб #экономика #паводки #бизнес

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