Офицер Погранслужбы скончался в Жамбылской области

Комитет национальной безопасности РК сообщил о смерти военнослужащего Пограничной службы, передает Kazpravda.kz.

"В центральной районной больнице Кордайского района констатирован факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азат Үмбетұлы. Предварительно причиной смерти установлено кровоизлияние в мозг", - проинформировали в Комитете.

По данному факту Южным региональным военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование.

"Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким, принимают меры по оказанию необходимой помощи", - добавили в пресс-службе.