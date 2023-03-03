Оформленная на подставное лицо фирма выписала фиктивные счета-фактуры на 164 млн тенге в Актобе

В городе Актобе проводится расследование по факту выписки товариществом фиктивных счетов-фактур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

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Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировал Департамент АФМ по Актюбинской области.

«Согласно заключению Департамента государственных доходов региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге.

Следствием выявлено, что данное товарищество отсутствует по месту регистрации, а руководителем является Ю.В. Авдонин, который в настоящее время проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет», – рассказали в АФМ.

По решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.

«Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовая пирамида, устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства», – подчеркнули в агентстве.