Огненное ДТП в Алматинской области: пять человек погибли

Происшествия
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После столкновения автомобили загорелись.

Фото: instagram/kris_p_almaty

Пять человек погибли и трое пострадали в массовом ДТП на трассе Алматы-Бишкек, передает Kazpravda.kz

Жуткие кадры с места ДТП распространяются в соцсети. 

На кадрах видно, как горят авто, а очевидцы вытаскивают тела. 

Как сообщили в пресс-службе ДП региона ДТП произошло 24 декабря в Жамбылском районе. 

"33-летний водитель Toyota Camry на 126 км трассы Алматы-Бишкек при обгоне DAF Trucks с прицепом допустил лобовое столкновение с Daewoo Nexia, а затем по инерции ударился о грузовик. На месте происшествия погибли 4 человека. Еще 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу, где один из них скончался", - сообщили в пресс-службе департамента. 

По данному факту начато расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

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