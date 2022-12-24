Огненное ДТП в Алматинской области: пять человек погибли

Фото: instagram/kris_p_almaty

Пять человек погибли и трое пострадали в массовом ДТП на трассе Алматы-Бишкек, передает Kazpravda.kz.

Жуткие кадры с места ДТП распространяются в соцсети.

На кадрах видно, как горят авто, а очевидцы вытаскивают тела.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона ДТП произошло 24 декабря в Жамбылском районе.

"33-летний водитель Toyota Camry на 126 км трассы Алматы-Бишкек при обгоне DAF Trucks с прицепом допустил лобовое столкновение с Daewoo Nexia, а затем по инерции ударился о грузовик. На месте происшествия погибли 4 человека. Еще 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу, где один из них скончался", - сообщили в пресс-службе департамента.

По данному факту начато расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).