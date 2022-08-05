Огородные феи

В Алматы увлеченные дамы выращивают более 30 экзотических для нашего региона овощных культур.

Спаржа, сибулет, кейл, батат, фио­летовый картофель, брокколини, кольраби, кервель, шисо – это не ассортимент фешенебельного гастромаркета с поставками из самых отдаленных регионов мира. Эти экзотические культуры выращены в Алматы с соблюдением всех принципов органического производства. Список на самом деле далеко не полный, позиций в нем раза в четыре больше, чем перечислено. А занимаются их выращиванием две хрупкие девушки Валерия Чиркова и Анна Гордеева. С первого взгляда, да и со второго тоже, признать в них фермеров довольно-таки непросто. Красивые, яркие, ухоженные дамы, им бы на обложках журналов блис­тать, но блистают они на своем удивительном огороде.

Шесть лет назад Валерия начала делать первые шаги в этом нелегком, но очень интересном деле. Изначально сферой ее дея­тельности был ландшафтный дизайн. Валерия с детства очень трепетно относилась к растениям и подсознательно искала профессию, связанную с ними. Ландшафт­ный дизайн – сезонная работа, а хотелось круглогодичной занятости. Пробы в новом деле проходили на обычной даче, вдали от города. Вырастив первый урожай экзотических культур, Валерия напрямую отправилась к шефу сети ресторанов, который только открывал свои точки на карте города, и принесла на суд высокого повара свою продукцию. Дегустация прошла прекрасно, он был в восторге и стал первым официальным заказчиком. Спрос рос, а дача, на которой и выращивались гастрономические чудеса, нет.

– Выращивание органических овощей на том этапе еще не приносило дохода, и я продолжала заниматься параллельно ланд­шафтным дизайном, – рассказывает Валерия Чиркова. – При этом постоянно роем в голове гудели мысли: как расширяться, где брать землю? Выполняя один очень интересный и необычный проект, познакомилась с заказчицей Анной Гордеевой, которая на тот момент тоже была в творчес­ком поиске. И как выяснилось, у нее простаивал участок земли, прекрасно подходивший под принципы органического выращивания. Мы объединились и вот уже пять лет работаем вместе. Я занимаюсь непосредственно растениями, а Анна документами, связью с общественностью, организационными моментами.

– В тот год мы взяли в аренду первую теплицу, – делится Анна. – В нее мы вложили все накопления, а это порядка 6 миллионов тенге, и благополучно все потеряли. Но мы не отчаивались, многому научились и восприняли это как урок. Самое главное, было понятно – спрос есть. На следующий год взяли другую теплицу и начали потихоньку разрастаться.

Очень часто окружающие интересуются у девушек: зачем такие сложности? Ведь у нас гораздо проще зарабатывать по стандарт­ной схеме – «купи-продай». И окупаемость выше, и сил меньше потратишь.

– Это, наверное, больше идеологический момент. Интерес, азарт, ну и, естественно, здоровье. Когда я начала выращивать, перестала покупать, потому как очень хорошо понимала разницу между тем, что на полках магазинов, и тем, что можно вырастить без применения удобрений. Это абсолютно разные продукты. Хотя, конечно, это гораздо сложнее. Ведь бороться биологическими методами с вредителями или болезнями достаточно сложно. Нужен больший уход, больше времени, знаний, – комментирует Валерия.

Культура ресторанного бизнеса в Алматы в последние годы сделала невероятный скачок. В город зашли мировые представители этого рынка. Ткнув пальцем в небо, Валерия попала в яблочко, уловив самый динамично развивающийся тренд – правильное питание. Сегодняшним потребителям уже недостаточно «шумного зала ресторана» и абы какой пищи. Клиент хочет качест­ва, эстетики и вкуса. Свежие овощи и зелень необходимого уровня завозили ранее только из-за границы. А это сложно, дорого и при этом часто хромала свежесть. Алматинские органик-культуры выигрывают почти по всем пунктам: доставка день в день, вкус, внешний вид, цена. Ведь на органическую продукцию ценник в супермаркетах просто космический. С появлением все большего числа потребителей начал расти спрос. На сегодняшний день Валерия и Анна обеспечивают своей продукцией почти 80 алматинских ресторанов. Только батата выращивают огородные феи 11 видов. А в этом году впервые в стране вырастили и уже отправили заказчикам еще одну экзотическую культуру – брокколини. В наличии также и главная любительница высокой кухни – сочная свежая спаржа. Ботаническое название спаржи – аспарагус. Она росла в наших широтах и ранее, но использовали ее в декоративных букетах. Да, тот самый зеленый «ежик», или, как его еще называют, декоративный укроп, и есть та самая спаржа, которую так ценят гурманы. Только срезать необходимо именно молодые побеги, а не ждать пышного цвета. Все гораздо проще, чем кажется, только это никому раньше было не надо.

– Конечно, удовлетворить спрос масштабами одного участка мы уже не могли, – говорит Валерия. – Надо расширяться, а с этим все очень непросто. Дело в том, что в нашей стране субсидируется все что угодно, только не органичес­кое производство. Мы кинулись в «Атамекен», в «Колдау», но везде получили отказ. Нам сказали: вот если бы вы торговый центр открывали или детский сад, ну или что-то другое социально значимое... А если фермерство, то только от одного гектара земли и выше, и субсидии только на минеральные удобрения даются и на химикаты.

Рестораны хотели наши овощи, а у нас не было земли и собственных средств на ее приобретение. Проблему решили опять по-своему – без бизнес-коучей, без специальных консультаций. Перешли к сотрудничеству с мелкими крестьянскими хозяйствами и обычными частниками. Даже термин для этого сами придумали – ответственное выращивание. Принцип заключается в том, что мы ищем людей, способных заниматься сельским хозяйством, имеющих свободную землю. Мы их обучаем, даем семена, технологии, органические удобрения, а они нам взамен готовую продукцию. Контроль осуществляем на всех этапах очень строгий. Я лично приезжаю несколько раз в неделю: слежу, проверяю, снимаю пробы. Опыт, полученный в сфере ландшафтного дизайна, мне в этом служит хорошим подспорьем. Я химию в растениях почувствую в любом случае – как по внешним признакам, так и по вкусовым качествам. Но люди есть люди. Бывает, не справляются или им это неинтересно, ведь всегда проще идти по привычному маршруту. Поэтому у меня перманентное тревожное состояние – зима близко, как закрыть весь спрос. Вопрос с землей все равно актуален. Помимо партнеров необходим и свой участок.

– Мы ищем землю не первый год и каждый раз приезжая к очередному владельцу, имеющему 20–30 неиспользуемых гектаров, диву даемся – участок стоит, а он признается, что не знает, как его использовать. Мы же кусаем локти, хотим работать на земле, а купить или хотя бы взять в долгосрочную аренду не можем. Минимальная стоимость сотки земли в окрестностях Алматы 500 долларов. А сколько мест рабочих мы могли бы обеспечить, технику в лизинг взять, розницу увеличить. Бухгалтерия у нас прозрачная: платим все налоги, выплачиваем «белые» зарплаты, – сетует Анна Гордеева.

– Что важно, органические методы, которыми мы руководствуемся, подразумевают не просто производство чистой еды, – поясняет Валерия. – В отличие от промышленного выращивания мы не оставим после себя истощенную землю и горы использованного полиэтилена, засоленные почвы с излишками пестицидов и нитратов. После органического выращивания земли остаются плодородными и ни одно живое существо не страдает. Со всего мира, со всех известных площадок берем лучшее и внедряем у себя, как в культуру выращивания, так и в культуру потребления. Всю упаковку мы используем вторично, уменьшая нагрузку на экологию. Анна иногда мечтает, что мы разрастемся в огромной производство. Но я считаю, что это не наш путь. Наш путь – в объединении мелких производителей. Органическое производство – это не конвейер. Здесь надо с любовью и вниманием относиться к каждой травинке. Но зато, имея даже шесть соток земли, можно зарабатывать достойные деньги достойным делом. В этом наша сила. А сейчас частники порой не знают, куда деть свои пять килограммов помидор. А у нас есть спрос, есть знания и технологии. Вот только заметило бы нас государство и оказало хоть какую-то поддержку. Мы справляемся сами, но хотелось бы принести пользу и другим людям.