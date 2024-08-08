Охлаждающую автомобили краску создали в Японии

Такая краска толще обычной примерно в шесть раз

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Nissan создала краску, снижающую температуру кузова автомобилей в жару, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

В материалах компании говорится, что новый тип краски способен заметно снизить температуру нагрева кузова автомобиля в жару. Nissan собралась использовать ее при производстве кузовных деталей машин. На это обратило внимание издание Jalopnik.

По словам специалистов японской фирмы, при создании краски применили синтетические композитные материалы со структурами, которые демонстрируют свойства, обычно не встречающиеся в природе. Судя по всему, новый материал способен эффективно отражать инфракрасные лучи.

В ходе эксперимента оказалось, что кузов автомобиля, покрытый обычной краской, нагрелся до 44 градусов. Кузов машины, собранный с использованием композитной краски, нагрелся до 33,2 градуса.

Представители Nissan не стали раскрывать, как применение нового типа краски скажется на себестоимости автомобилей. Однако они отметили, что такая краска толще обычной примерно в шесть раз.

В первую очередь Nissan будет окрашивать новым способом грузовые автомобили и транспорт для коммерческого использования.