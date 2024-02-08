Охранники-алкоголики работали в школах Кокшетау

Сотрудники прокуратуры Кокшетау совместно с департаментом полиции Акмолинской области провели проверку в деятельности охранных организаций.

— В ходе проверки установили личности охранников, состоящих на наркологическом диспансерном учете с диагнозом: «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости». Выявлены и другие нарушения в части несоответствия охранников квалификационным требованиям, предъявляемым к ним, а также неоднократные факты привлечения их к административной ответственности по статьям, запрещающим им осуществлять трудовую деятельность в качестве охранника, — прокомментировали в надзорных органах.