собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Купальный сезон в регионе официально еще не начался, а на территории области утонули 29 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области

Зафиксированы факты падения детей, оставшихся без попечения родителей, в каналы и арыки.

Для обеспечения безопасности купания в регионе созданы 10 постов в местах, где чаще всего отдыхают жители региона, ведется работа по строительству еще 27-ми.

«На 13 958 км из запланированных 14 тыс. км вырыты минеральные полосы. Утвержден план профилактических мероприятий, даны поручения соответствующим учреждениям и организациям. Вопрос обеспечения мер безопасности стоит на контроле у руководства области», - подчеркнули в пресс-службе.

В регионе ведется патрулирование водоемов, рейдовые работы с участием компетентных учреждений. С начала года проведено 657 рейдов, в результате которых 32 физических лица, нарушивших правила безопасности на воде, оштрафованы на 440 384 тенге.

Специалисты предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил поведения на воде, не оставлять детей без присмотра. В этом направлении будет усилена разъяснительная работа, меры безопасности на водоемах.