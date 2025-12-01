Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомпании в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денег под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, в офисе продаж от имени зайстройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.

Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге.

Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денег самой компании-застройщика. Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от продажи в кассу компании не поступали. От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге. Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

