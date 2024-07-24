Олимпиада - 2024: новые факты и особенности предстоящих Игр

Олимпийские игры в Париже приближаются. Буквально через три дня состоится торжественная церемония открытия. Пока же организаторы открывают все новые факты и особенности предстоящих Игр. Подробнее - в материале Olympic.kz , передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Так, были представлены мячи, которыми теннисисты будут играть во время олимпийских соревнований. В этом виде спорта Казахстан представят пять спортсменов. За медали на стадионе «Ролан Гаррос» будут биться Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко и Александр Недовесов (парный разряд вместе с Бубликом).

Известный американский рэпер Снуп Догг примет участие в эстафете олимпийского огня. Отмечается, что факел на своем этапе он пронесет 26 июля. Впрочем, эта миссия у него не единственная. Он останется в Париже и будет работать корреспондентом для американского канала NBC.

После официального открытия Олимпийской деревни ее успел посетить президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства отметил важность Олимпиады для всей страны, рассказал о кропотливой работе по организации Игр, а также встретился с волонтерами и спортсменами. Однако при этом остается неизвестным, успеет ли он искупаться в Сене до открытия.

Макрон собирался совершить заплыв по реке, доказав тем самым безопасность главной водной артерии Парижа. Как бы то ни было, ранее свое обещание сдержала мэр Парижа Анна Идальго. За 9 дней до ОИ-2024 она совершила там заплыв, продлившийся 10 минут. В водах Сены, напомним, пройдут некоторые соревнования (триатлон, плавание на открытой воде).

Факт из области слухов. Пока все хранится в строгой тайне, но есть инсайды, согласно которым олимпийский огонь на церемонии открытия зажгут трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и великий футболист Зинедин Зидан.

Не пропустит Олимпиаду и рекордсмен мира Усэйн Болт. Более того, легкоатлет назвал имя спортсмена, за которым будет пристально следить.

«Есть один парень, который привлек мое внимание. Эррион Найтон из США, он пробежал 200 метров за 19,40 с чем-то. Ему только-только исполнилось 20 лет. Так что он был очень хорош. Но все дело в развитии таланта. Важно понимать, как взрастить талант и помочь его развить», - сказал знаменитый спринтер.

На Олимпийские игры реализовано рекордное количество билетов. Об этом сообщили в Международном Олимпийском комитете. На сегодня продано уже более 8,8 миллионов. Ранее рекорд принадлежал Играм в Атланте-1996 - 8,3 млн.

Глава организационного комитета Олимпийских игр-2024 года Тони Эстанге немного рассказал о церемонии открытия.

«Мы знаем, насколько важна церемония открытия Олимпийских игр. Именно поэтому мы с самого начала были очень амбициозны. Мы действительно хотим, чтобы эта церемония открытия воплотила все амбиции наших Игр: смелые, нетипичные, которые показывают лучшее, что есть во Франции», - заявил Эстанге.

Стоит отметить, что парад спортсменов пройдет на реке Сена. Каждая делегация будет плыть на своей лодке. Протяженность маршрута составит 6 километров.

На Олимпиаде в Париже выступят 80 спортсменов из Казахстана. Первый старт состоится уже 25 июля. В борьбу за медали вступят казахстанские лучники. Некоторые спортсмены, у кого намечены в скором времени выступления, уже находятся в Олимпийской деревне. Дзюдоисты проводят сбор во Франции, и в скором времени присоединятся к тем, кто успел заселиться.

Знаменосцами сборной РК на торжественной церемонии открытия станут боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.

Фото: Сали Сабиров, NBC, официальный сайт ОИ-2024, Paris24