Олжас Бектенов обсудил с Лоуренсом Хо сотрудничество в развитии Alatau City

Развитие современной туристической индустрии является одним из приоритетных направлений государственной политики по диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию новых точек экономического роста

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем и главным исполнительным директором международной компании Melco Resorts & Entertainment Limited Лоуренсом Хо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области развития туристической инфраструктуры Казахстана, а также возможности участия инвесторов в реализации проектов на территории города Алатау.

Премьер-министр подчеркнул, что Президент уделяет повышенное внимание реализации проекта Alatau City и строительству необходимой инфраструктуры. С 1 июля 2026 года вступает в силу новая Конституция, а также Конституционный закон «Об особом правовом режиме города Алатау», предусматривающий прозрачные механизмы взаимодействия с инвесторами, долгосрочную стабильность условий реализации инвестиционных проектов и современные механизмы защиты инвестиций.

Председатель правления Melco Resorts & Entertainment Limited Лоуренс Хо выразил заинтересованность компании в реализации совместных проектов, отметив высокий потенциал Казахстана для развития туризма и индустрии гостеприимства.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по вопросам развития современной туристической инфраструктуры.

Melco Resorts & Entertainment Limited является одним из крупнейших международных операторов интегрированных инфраструктурных комплексов. Компания реализует проекты в Макао, на Филиппинах и Кипре, развивая туристическую, гостиничную и MICE-инфраструктуру.