Бектенов проверил подготовку СКО к паводковому периоду

Правительство
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 В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область премьер-министр посетил Сергеевский гидроузел, а также проверил в Петропавловске ход реконструкции насосной станции 1-го подъема и укрепления дамбы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

Данные объекты играют ключевую роль в защите населенных пунктов от паводков и обеспечении местных жителей водой. Цель рабочей поездки – контроль выполнения поручений, данных главой государства по координации работы по подготовке к паводкоопасному периоду. Внимание акцентировано на состоянии гидротехнических сооружений и внедрении современных цифровых решений.

🔷В  Сергеевке представители ключевых ведомств и служб доложили о текущей деятельности по ремонту гидроузла. Сергеевский гидроузел является основным регулятором стока реки Есиль. Он продолжает работать в каскаде с Петропавловским гидроузлом, образуя единый водохозяйственный комплекс, обеспечивающий водоснабжение Северо-Казахстанской, частично Костанайской и Акмолинской областей, а также гарантированные пропуски в Тюменскую область Российской Федерации. Во время паводков прошлого года на Сергеевском гидроузле в результате поступления большого объема воды и ледохода в нижнем бьефе произошел смыв грунта с левого берега. На Петропавловском гидроузле разрушений зафиксировано не было.



 В 2024 году на текущий ремонт гидротехнических сооружений из республиканского бюджета и проведение противопаводковых мероприятий на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах правительством было выделено 278,5 млн тенге. Для устройства береговых откосов на эти объекты завезено более 1,4 тыс. м3 крупногабаритного бутового камня, выполнено углубление дна в нижнем бьефе вблизи плотины Сергеевского гидросооружения, извлечено 940 м3 грунтовой смеси.

🔘Директор Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин доложил, что на данный момент оба гидроузла находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают работать в штатном режиме. В текущем году планируется провести дополнительно 14 мероприятий.



🔘 В свою очередь, руководитель филиала «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сообщила, что количество осадков будет больше нормы, особенно в южных и восточных районах. Сильные осадки прогнозируются в середине и конце февраля, с понижением температуры в первой и второй декадах месяца. Риски паводков остаются высокими для районов, расположенных ниже Сергеевского водохранилища.

«Сергеевский гидроузел - стратегическое сооружение в паводкоопасном регионе, от которого зависит водообеспечение жителей. В случае, если переливы будут превышать 2 метра, поручаю незамедлительно докладывать в центр и мне лично», отметил Олжас Бектенов.

Поручено продолжать укрепление водохозяйственных объектов в регионе, а также активно внедрять цифровые решения, проводить батиметрическую съемку.

➡️Руководителю правительства также доложили об усилении контроля за движением большегрузного автотранспорта по искусственным сооружениям, в том числе на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах. Так, установлены ограничения массы для большегрузов, работают передвижные посты транспортной инспекции.

В г. Петропавловске премьер-министр проверил ход реконструкции и ознакомился с новым технологическим оснащением насосной станции 1-го подъема, аварийно отключившейся в период прошлогодних паводков. Насосная станция, построенная в 70-е годы, на протяжении 50 лет не ремонтировалась.

 В результате завершаемой реконструкции установлены 2 насоса, которые могут работать как в сухой, так и в подводной среде. Также для защиты от внешнего воздействия и механических повреждений электрические кабели были проведены в подземном исполнении. Меры позволят обеспечить стабильную подачу электроэнергии даже в случае подтоплений.

🔘 В рамках рабочего объезда премьер-министр ознакомился с подготовкой к противопаводковым мероприятиям, готовностью техники и материалов для защиты от возможных паводковых вод.

 По реконструкции обхода г. Петропавловске со строительством путеводителя через р. Ишим в настоящее время разработано ТЭО проекта. Эта дорога является частью транспортного коридора Центр-Север, соединяющей Щучинск, Кокшетау и Петропавловск с границей Российской Федерации, в том числе одним из двух мостов через реку Ишим в областном центре. В паводковый период она служит защитной дамбой, но в 2024 году из-за подъема уровня воды произошел перелив, что привело к подтоплению района Подгора.

 Для предотвращения подобных ситуаций запланирована реконструкция обхода города с увеличением высоты насыпи, установкой защитных сооружений и строительством моста через Ишим. Проект стоимостью 71 млрд тенге на первом этапе профинансируют из республиканского бюджета, выделив 18 млрд тенге.

 Кроме того, премьер-министру были представлены технологические возможности с элементами ИИ. В частности, проект «Единая инфраструктура дронов». Сегодня систему активно применяют в Алматы для обеспечения общественной безопасности. С этого года планируется задействовать ее для контроля паводковой ситуации в СКО, с дальнейшим масштабированием на иные паводкоопасные регионы.



Также для оперативной передачи информации будут использоваться беспилотные летательные аппараты, которые позволят оперативно получать информацию с мест. Это позволит правильно оценить обстановку и скоординировать действия служб.

#паводок #Правительство #СКО #Бектенов

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