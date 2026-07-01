Олжас Бектенов встретился с руководством международных компаний Eni и Baker Hughes

Премьер-министрОлжас Бектенов провел ряд двусторонних встреч с руководством ведущих международных энергетических компаний, участников 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. В частности, с директором по разведке и добыче глобальных природных ресурсов Eni S.p.A Лукой Виньяти, председателем Совета директоров и главным исполнительным директором Baker Hughes Лоренцо Симонелли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба Правительства

Олжас Бектенов отметил, что сегодня вступила в силу Новая Конституция Республики Казахстан. Страна под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева реализует инвестиционный цикл, нацеленный на обеспечение устойчивого и диверсифицированного роста экономики.

В прошлом году приток прямых иностранных инвестиций превысил $20 млрд. В текущем году в экономику страны планируется привлечь свыше $25,5 млрд иностранных инвестиций. В ходе встреч обсужден текущий статус совместных инвестиционных проектов, а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в приоритетных направлениях экономики. С директором по разведке и добыче глобальных природных ресурсов Eni S.p.A Лукой Виньяти рассмотрен вопрос дальнейшего развития энергетической инфраструктуры.

Особое внимание уделено строительству гибридной электростанции в Жанаозене общей мощностью 247 МВт, реализация которой будет способствовать внедрению современных низкоуглеродных технологий и повышению устойчивости энергосистемы страны. На встрече с председателем Совета директоров и главным исполнительным директором Baker Hughes Лоренцо Симонелли обсуждены вопросы расширения локализации производства и внедрения современных технологических решений в нефтегазовой отрасли.

На сегодняшний день в Казахстане компанией локализовано производство 174 наименований запчастей, около 100 позиций находятся на стадии совместной проработки с казахстанскими поставщиками, при этом 95% сервисных услуг компании уже выполняются казахстанскими подразделениями и специалистами.

Отмечено, что Baker Hughes намерена и дальше расширять локализацию, развивать партнерство с отечественными предприятиями, внедрять цифровые решения для мониторинга промышленного оборудования, а также участвовать в проектах в сфере газопереработки, создания современных производств и декарбонизации.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов и расширении технологического партнерства в нефтегазовой отрасли.