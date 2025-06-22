Онкологи провели бесплатные консультации по выявлению рака головы и шеи

Здравоохранение
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Дни открытых дверей по выявлению рака головы, шеи и предстательной железы прошли на базе Казахского института онкологии и в 20 региональных онкологических центрах страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В этот день жители всех регионов  смогли бесплатно проконсультироваться с онкоурологами, онкооториноларингологами и терапевтами и получить диагностические процедуры — без направления от терапевта и независимо от наличия ОСМС. 
Для участия требовалось только удостоверение личности.

• Более 600 человек получили консультации и осмотр у специалистов.

• Проведено свыше 250 диагностических процедур, включая УЗИ, анализ ПСА, КТ.

• У 26 пациентов выявлены подозрения на злокачественные новообразования.

• У 51 человека диагностированы предраковые состояния.

• У более 300 пациентов обнаружены иные заболевания, требующие наблюдения и лечения.

В рамках акции врачи провели визуальный осмотр ротовой полости, кожи головы и шеи, щитовидной и предстательной желез, проконсультировали по вопросам профилактики онкологических заболеваний и современных методов лечения. Пациентам с подозрениями и предраковыми состояниями были выданы направления на дообследование.

Напоминаем, рак головы и шеи занимает 6-е место в мире по распространённости и ежегодно уносит более 700 тысяч жизней. В Казахстане ежегодно регистрируется около 1 700 новых случаев этого заболевания.

Среди факторов риска развития рака головы и шеи выделяют курение, употребление алкоголя, вирусные инфекции и воздействие вредных химических веществ.

Отдельную тревогу вызывает рост заболеваемости раком предстательной железы — одним из самых распространённых видов онкологии у мужчин старше 50 лет. Ежегодно выявляется более 1 600 новых случаев заболевания.

 Казахском институте онкологии ежегодно проводится более 1200 госпитализаций и 800 операций по поводу образований головы и шеи.

#медицина #профилактика #диагностика #рак

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