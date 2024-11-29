Онлайн-проекты распахнули двери в мир

Коллектив областного русского драматического театра стремится покорять новые вершины, для чего постоянно налаживает культурные связи с представителями искусства Мельпомены других стран. Наряду с Кыргызстаном, Сербией, Украиной, Македонией, куда жамбылские артисты ездили для участия в международных фестивалях, в последние годы установлено тес­ное сотрудничество с Россией.

Как выяснилось, это стало возможным благодаря Интернету. В период пандемии коронавируса театр реализовал несколько онлайн-проектов, в том числе и первый Международный фестиваль детских театральных коллективов им. Камата Касенова, который с тех пор проводится ежегодно. Именно тогда их и заметили зарубежные коллеги.

Спектакль «Шутники» стал отправной точкой тесного сотрудничества с российскими коллегами

– После назначения Акылдоса Тажиева на должность директора нашего театра появилась возможность не только ездить по Казахстану и за рубеж, но и создать официальные страницы театра в Facebook и Instagram, а также и собственный сайт, – вспоминает заместитель директора областного русского драмтеатра Валерия Сон. – Как оказалось, через них очень удобно показывать работу и рассказывать зрителям, чем живет театр. Так нас заметила Ассоциация деятелей русских театров зару­бежья. Мы познакомились с директором ГИТИСа Григорием Заславским, с которым сегодня построили тесные дружеские взаимоотношения. Это также позволило наладить контакты с российскими режиссерами и представительством Россотрудничества РК и реализовать с ними ряд интересных проектов.

В 2021 году жамбылский коллектив успешно реализовал совместный творческий проект с Российским институтом теат­рального искусства в рамках программы «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом». Силами режиссера Петра Нореца, хореографа Настасии Воронцовой и сценографа Карины Афтандиловой был поставлен необычного формата спектакль в жанре цирка, стендапа и скоморошьих слез «Шутники» по одноименной пьесе Александра Островского. Он стал первой ласточкой в совместной работе с коллегами из России и настоя­щим прорывом для местного театрального сообщества.

Успех на сцене показал, нас­колько плодотворным и полезным может быть сотрудничество. И уже летом следующего года были организованы мастер-классы по звуку и свету от специалис­тов санкт-петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках проекта «Петербургские театральные мастерские». А в сентябре в театре заработала творческая лаборатория «Классика русскоязычной комедии», в ходе которой режиссеры из Москвы Алексей Золотовицкий, Григорий Артамонов и Оксана Половинкина поставили три эскиза-миниатюры за рекордные четыре дня. Организаторами выступили Центр поддержки русского театра за рубежом и Союз теат­ральных деятелей Российской Федерации при поддержке представительства Россотрудничества в Казахстане. Лучшей постановкой была признана миниатюра выпускника ГИТИСа Григория Артамонова, который инсценировал второе действие пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова. Теперь ему предстояло поставить полную версию спектакля.

Под занавес года состоялась премьера пьесы Виктора Гроссмана «Дубровский» по мотивам одноименного романа Александра Пушкина. Спектакль поставлен командой из Москвы также в рамках проекта «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом». Режиссером-постановщиком выступила Татьяна Родина, хореографом – Лия Ратия.

– И это еще не все. В апреле прошлого года коллектив нашего театра принял участие в XI международном театральном фестивале «Золотая провинция» в Пензе со спектаклем-фантасмагорией драматурга Нины Садур «Панночка» по мотивам мистической повести Николая Гоголя «Вий». Наш режиссер-постановщик Игорь Седин награжден специальным дипломом за художественно-пространственное решение мира гоголевских персонажей в спектакле, а сам театр отмечен специальным дипломом за сохранение русского языка на мировой сцене, – продолжает Валерия Сон.

Между тем в сентябре 2023 года успешно завершился международный творческий проект «Классика русскоязычной комедии». Зрители увидели известное произведение Александра Грибоедова «Горе от ума» в непривычной для всех форме. Мос­ковский режиссер-постановщик Григорий Артамонов постарался преподнести его как комедию в стихах.

Такое тесное культурное взаимо­действие стало возможным благодаря тому, что директор театра Акылдос Тажиев и его заместитель Валерия Сон вошли в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья. Их участие в организации дает возможность не только расширить горизонты театральной деятельности, но и обмениваться мнениями и практиками с другими театрами за пределами Казахстана. Такое сотрудничество является основой, направленной на сохранение и популяризацию театрального искусства. Отмечают в жамбылском театре и юбилейные даты русских дея­телей культуры, писателей и поэтов. Это огромный вклад в сохранение культурного наследия и привлечение молодежной аудитории в театральный мир. Зрители имеют возможность не только увидеть спектакли, но и обсудить творчество выдающихся личностей русской литературы и драматургии. Кроме того, руководитель театра ежегодно участвует в международных конференциях, проводимых в Санкт-Петербурге на фестивале «Балтийский дом».

На сцене – миниатюра по легендарному произведению Александра Грибоедова «Горе от ума»

– В этом году мы продолжили совместную работу в рамках проекта с ГИТИСом и вместе отмечаем юбилейную дату Михаила Лермонтова, – сказала Валерия Сон. – В целом международное сотрудничество создает пространство для диалога между различными этническими группами. Понимание культурных различий и общего культурного наследия способствует более тесному взаимодействию между странами и дает возможность роста. К примеру, представительство Россотрудничества в РК регулярно приглашает наших артистов на мастер-классы. В одном из них, который проходил в Бишкеке, принял участие Тимур Романюк, в другом, в Астане – Адилет Кулмурзаев. Недавно Надежда Новикова ездила в Моск­ву на мастер-класс по актерскому мастерству. Для актрисы второго плана это был колоссальный опыт. Уверена, именно он позволил зрителям увидеть ее в новом проекте в совсем другом свете.