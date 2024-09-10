Онлайн-трансляция заседания правительства РК

На повестку заседания вынесены два вопроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания:

- о проекте Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания главы государства от 2 сентября 2024 года;

- о новых подходах к подготовке специалистов по рабочим профессиям.

По итогам заседания в пресс-центре правительства состоится пресс-конференция с участием заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, министров науки и высшего образования Саясата Нурбека, здравоохранения Акмарал Альназаровой, труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой, просвещения Гани Бейсембаева, туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.