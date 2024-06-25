Онлайн-трансляция заседания правительства РК

На повестку заседания высенены два вопроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания:

- Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону;

- Меры по обеспечению устойчивой занятости в Республике Казахстан.

По итогам заседания в пресс-центре правительства состоится пресс-конференция с участием заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, руководства министерств промышленности и строительства, по чрезвычайным ситуациям.

Также состоится выход к представителям СМИ министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой.