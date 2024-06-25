Онлайн-трансляция заседания правительства РК
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На повестку заседания высенены два вопроса
В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина
На повестке заседания:
- Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону;
- Меры по обеспечению устойчивой занятости в Республике Казахстан.
По итогам заседания в пресс-центре правительства состоится пресс-конференция с участием заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, руководства министерств промышленности и строительства, по чрезвычайным ситуациям.
Также состоится выход к представителям СМИ министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой.