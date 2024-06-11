Онлайн-трансляция заседания правительства РК

На повестку заседания высенены два вопроса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания:

- водоснабжение городских и сельских населенных пунктов;

- Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы.

По итогам заседания в пресс-центре правительства состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства здравоохранения.