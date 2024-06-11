Онлайн-трансляция заседания правительства РК
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На повестку заседания высенены два вопроса
В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина
На повестке заседания:
- водоснабжение городских и сельских населенных пунктов;
- Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы.
По итогам заседания в пресс-центре правительства состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства здравоохранения.