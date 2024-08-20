Онлайн-трансляция заседания правительства РК

На повестку вынесен один вопрос

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Үкімет үйі началось заседание правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

На повестке заседания – подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

По итогам заседания в пресс-центре Правительства состоится пресс-конференция с участием руководства министерств энергетики, транспорта, промышленности и строительства.