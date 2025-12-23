В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля ведомства обратились к гражданам в связи с распространением ложной информации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация о якобы опасных веществах в продукции Kinder. В ответ медики отметили, что данные сведения устарели и относятся к 2016 году, сообщает Kazpravda.kz

«По данному вопросу компетентные органы ЕАЭС в свое время провели проверки, факты о нарушениях не подтвердились. На сегодня жалоб и обращений от населения не зарегистрировано. Просим доверять только официальным и проверенным источникам информации», – говорится в сообщении.

