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Но к музыке, как могли подумать многие, его название не имеет никакого отношения. Если посмотреть на озерцо с ближайшей сопки, оно напоминает логотип веб-браузера Opera, еще в середине 90-х годов разработанного одной норвежской компанией.

– Фантазийно, конечно, но креативно, – рассказывает жительница Талдыкоргана Анель Турлыбай. – Водоем действительно по форме почти идеальная буква О. Кстати, сколько ни спрашивала у заядлых туристов, как на самом деле оно называется, никто не знает, но многие говорят, что, возможно, Опера – единственное название озерца, так как у него есть особенность усыхать и появляться. Это весенняя вода, нашедшая себе впадину.

Тем не менее Интернет пестрит фотогра­фиями озера Опера и восхищенными отзывами о них. Место действительно настолько красивое, что здесь можно снимать продолжение «Властелина колец» или «Гарри Поттера».

И, кстати, совсем рядом еще одна, но уже большая достопримечательность края Жетысу – водопад Бурхан-Булак. Интерес представляет не только сам водопад высотой в 168 м, но и пейзажи вокруг. Вот только добраться до водопада из Талдыкоргана нелегко.

По карте расстояние до расположенного на территории Ескельдинского района водопада составляет всего 70 км от города Текели и порядка 140 км от Талдыкоргана. На деле же прямой и относительно безопасной дороги к Бурхан-Булаку пока нет, и путь по проторенному упорными туристами дорожному рельефу может занять до восьми часов. В итоге он приводит к созданной самой природой смот­ровой площадке, откуда открывается шикарный вид на знаменитое Коринское ущелье и сам водопад.

Но, как обещаеют региональные власти, дорога к Бурхан-Булаку скоро появится.

В этом году планируется начать строительство 30,8 км дороги к водопаду Бурхан-Булак, а также приступить к возведению современного горнолыжного комплекса в Текели, сообщили в пресс-службе акимата области.