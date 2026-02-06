В Национальном университете обороны Республики Казахстан на базе Научно-исследовательского института вооружения и военной техники проходит недельный курс повышения квалификации для операторов беспилотных авиационных систем Сухопутных войск, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Обучение ведут преподаватели и инструкторы с более чем десяти­летним опытом работы в сфере беспилотной авиации. Основной акцент сделан на практическую подготовку, востребованную в современных условиях.

В ходе курса военнослужащие осваивают разборку и сборку квадрокоптера «Торғай-10», изучают его тактико-технические характеристики, особенности эксплуатации и меры безопасности. Практические занятия также проводятся с применением дрона «Ара», разработанного сотрудниками научно-исследовательского института Национального университета обороны.

Отдельный учебный модуль посвящен FPV-дронам: слушатели обучаются их сборке, программированию, диагностике и устранению неисправностей.

«Мы делаем упор на прикладные навыки. Наша цель — подготовить специалистов, которые смогут передавать полученные знания в своих подразделениях», — отметил начальник НИИ вооружения и военной техники НУО РК полковник Жарқын Қабдолла.

Использование беспилотных авиационных систем повышает безопасность личного состава и эффективность выполнения боевых задач, обеспечивая точность, оперативную разведку и дистанционное воздействие на противника.

«БПЛА стали ключевым элементом тактического превосходства. Эволюция форм и способов их применения существенно влияет на характер современных боевых действий», — подчеркнул начальник исследовательской службы института полковник Алексей Бойко.

Подготовка специалистов по управлению беспилотными системами остается одной из приоритетных задач Вооруженных сил. Ее реализация способствует росту технической компетентности личного состава и расширению возможностей применения беспилотных технологий.

Ранее сообщалось об открытии военной школы подготовки специалистов БПЛА на базе Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, а также о налаживании в Десантно-штурмовых войсках полного цикла работ по сборке, испытанию и передаче беспилотников в подразделения.