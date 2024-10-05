Операции по имплантации девайсов на сердце проводят врачи ВКО в рамках ОСМС

Здравоохранение
23

С ростом продолжительности жизни расширяется спектр заболеваний, лечение которых связано с имплантацией электронных устройств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав РК

В кардиологии к ним относятся электрокардиостимуляторы, дефибрилляторы, ресинхронизаторы сердца. Они применяются для профилактики внезапной смерти, лечения брадикардий, тахикардий и сердечной недостаточности. Врачи Восточно-Казахстанского специализированного медцентра ежегодно увеличивают доступность технологичной помощи в данном направлении.

«Достижения современной медицины позволили расширить спектр помощи пациентам, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и от жизнеугрожающих аритмий. В этом немалую роль играет имплантация кардиостимуляторов, дефибрилляторов-кардиовертеров и ресинхронизирующих устройств. Буквально на днях мы провели подобные имплантации трем жителям нашей области», — делится врач-ординатор отделения Инновационной медицины ВК ОСМЦ Гумар Каденов.

Надежда Бригаденко, 72-летняя жительница района Алтай в больницу попала с большой опасностью для жизни, у пенсионерки была жизнеугрожающая аритмия.

«Была проведена имплантация специального кардиовертер-дефибриллятора, регулирующего не только замедленный или учащенный пульс, но и прогрессирующую сердечную недостаточность», — рассказывают врачи ВК ОСМЦ.

«За доброту, за уход, за профессионализм врачей безмерно благодарна! Вернули меня в семью, к детям и внукам», - говорит Надежда Александровна.

59-летний житель Усть-Каменогорска Нурлан Токсангалиев долгие годы страдал от болезни сердца. Постоянно присутствовал риск внезапной остановки сердца.

«Пациенту установили кардио-дефибриллятор, который постоянно анализирует частоту сердечных сокращений и, в случае ее резкого падения, аппарат вновь “заводит” сердце с помощью небольшого разряда тока», — прокомментировал Гумар Каденов.

Отметим, что данная высокотехнологичная медицинская помощь пациентам была проведена в рамках ОСМС, по словам врачей один подобный аппарат стоит около 5 миллионов тенге.

63-летней жительнице Тарбагатайского района Мәншүк Әдешовой был имплантирован аппарат кардио-ресенхронизирующей терапии стоимостью

«Я очень благодарна врачам, теперь я точно знаю, для чего нужен ОСМС. Не думаю, что такую сумму смогла бы собрать даже если копила бы 8 лет», — со слезами на глазах поделилась Мәншүк Әскербекқызы, которая приехала за данной помощью из села Ақжар.

Применение сердечной ресинхронизирующей терапии сопровождается устойчивым улучшением состояния и уменьшения симптомов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, для которых лечение медикаментозными препаратами перестало быть эффективным. Все пациенты благополучно выписаны домой.

Добавим, что в ВКО Спецмедцентре выполняются более 130 операций из разряда высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям: хирургия, нейрохирургия, кардиология, сосудистая хирургия.

#медицина #ВКО #наука #имплантация девайсов

Популярное

Все
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Primus inter pares
«Мы возвращаем их с войны...»
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Кто в ответе за ИИ?
Своей непростой, но необходимой профессии Владимир Адаменко верен более 40 лет
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
Указ Главы государства
Встречи с международными наблюдателями
«Ауыл аманаты» вносит перемены в жизнь сельчан
Участки для голосования готовы
Рабочий язык – казахский
От мечты к реальности
«Кайсар-КГУ» – трехкратный клубный чемпион Азии!
Оркестр играл в честь ветерана
«Астана» с победы стартовала в групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Два чемпионских пояса по-прежнему принадлежат Жанибеку
Целый век на всех
Бюро Мажилиса
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Работающий человек – главная ценность государства
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Оплот казахской педагогики
Израиль сообщил об уничтожении главарей «Хезболлах» в Ливане
Запрещены, но продаются
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Паралимпиада: расписание на субботу
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников

Читайте также

В Турции призвали будущих матерей отдать предпочтение физио…
Механизм финансирования колледжей изменится в Казахстане
Сложнейшую операцию по реконструкции трахеи провели жамбылс…
Новый смертельно опасный вирус угрожает миру

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]