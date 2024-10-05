Операции по имплантации девайсов на сердце проводят врачи ВКО в рамках ОСМС

С ростом продолжительности жизни расширяется спектр заболеваний, лечение которых связано с имплантацией электронных устройств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

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В кардиологии к ним относятся электрокардиостимуляторы, дефибрилляторы, ресинхронизаторы сердца. Они применяются для профилактики внезапной смерти, лечения брадикардий, тахикардий и сердечной недостаточности. Врачи Восточно-Казахстанского специализированного медцентра ежегодно увеличивают доступность технологичной помощи в данном направлении.

«Достижения современной медицины позволили расширить спектр помощи пациентам, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и от жизнеугрожающих аритмий. В этом немалую роль играет имплантация кардиостимуляторов, дефибрилляторов-кардиовертеров и ресинхронизирующих устройств. Буквально на днях мы провели подобные имплантации трем жителям нашей области», — делится врач-ординатор отделения Инновационной медицины ВК ОСМЦ Гумар Каденов.

Надежда Бригаденко, 72-летняя жительница района Алтай в больницу попала с большой опасностью для жизни, у пенсионерки была жизнеугрожающая аритмия.

«Была проведена имплантация специального кардиовертер-дефибриллятора, регулирующего не только замедленный или учащенный пульс, но и прогрессирующую сердечную недостаточность», — рассказывают врачи ВК ОСМЦ.

«За доброту, за уход, за профессионализм врачей безмерно благодарна! Вернули меня в семью, к детям и внукам», - говорит Надежда Александровна.

59-летний житель Усть-Каменогорска Нурлан Токсангалиев долгие годы страдал от болезни сердца. Постоянно присутствовал риск внезапной остановки сердца.

«Пациенту установили кардио-дефибриллятор, который постоянно анализирует частоту сердечных сокращений и, в случае ее резкого падения, аппарат вновь “заводит” сердце с помощью небольшого разряда тока», — прокомментировал Гумар Каденов.

Отметим, что данная высокотехнологичная медицинская помощь пациентам была проведена в рамках ОСМС, по словам врачей один подобный аппарат стоит около 5 миллионов тенге.

63-летней жительнице Тарбагатайского района Мәншүк Әдешовой был имплантирован аппарат кардио-ресенхронизирующей терапии стоимостью

«Я очень благодарна врачам, теперь я точно знаю, для чего нужен ОСМС. Не думаю, что такую сумму смогла бы собрать даже если копила бы 8 лет», — со слезами на глазах поделилась Мәншүк Әскербекқызы, которая приехала за данной помощью из села Ақжар.

Применение сердечной ресинхронизирующей терапии сопровождается устойчивым улучшением состояния и уменьшения симптомов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, для которых лечение медикаментозными препаратами перестало быть эффективным. Все пациенты благополучно выписаны домой.

Добавим, что в ВКО Спецмедцентре выполняются более 130 операций из разряда высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям: хирургия, нейрохирургия, кардиология, сосудистая хирургия.