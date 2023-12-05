5 сложных операций с помощью робота-ассистента впервые провели в Астане

Здравоохранение, Технологии
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопрос по постоянному использованию робота-ассистента пока открыт, но врачи убеждены, что робототехника скоро будет использоваться в каждом операционном зале

Фото: пресс-служба МЗ РК

Врачи Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова провели совместно с российскими биоинженерами 5 сложных операций с помощью робота-ассистента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК.

По словам врачей, пациенты страдали от боли и нарушения функции сустава, что происходит на последней стадии артроза, когда больному тяжело передвигаться, иногда и вовсе пациенты прикованы к постели.

Специально для проведения операций была привезена уникальная роботизированная система американского производства. Благодаря 3D-сканам поврежденной зоны, совместно с хирургом робот позволяет имплантировать эндопротез с математически безупречным расчетом всех параметров.

 «Робототехника позволяет проводить идеальные спилы, необходимые для установки эндопротеза, – под определенным углом. При идеальной установке импланта снижаются травматичность операции и риск развития осложнений, быстрее нивелируются боли и увеличивается амплитуда движений в суставе, что позволяет нашим пациентам снизить болевые ощущения и сократить сроки восстановления функции двигательного аппарата», – рассказал заведующий отделением эндопротезирования кандидат медицинских наук Кайрат Ашимов.

Операция по замене сустава (эндопротезирование) является наиболее часто выполняемой в мире. Суть эндопротезирования – заменить поврежденный сустав человека на искусственный имплант, причем эндопротез нужно установить идеально точно. Такие операции в Казахстане проводят более 15 тысячам пациентов в год.

Вопрос по использованию робота-ассистента постоянно пока открыт, но врачи убеждены, что робототехника в скором времени будет использоваться в каждом операционном зале.

#операция #роботехника #артроз #эндопротезирование

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