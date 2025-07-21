Соревнования проводились в дисциплинах олимпийского кросс-кантри (XCO) и кросс-кантри шорт-трек (XCC)
С 18 по 20 июля в городе Семей прошли чемпионат Казахстана по маунтинбайку среди элиты и юниоров, а также VI Молодёжные спортивные игры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Результаты чемпионата Казахстана в XCO:
Мужчины (элита): 1 - Денис Сергиенко (Жетысуская область), 2 - Назарбек Бекен (Шымкент), 3 - Никита Галкин (Шымкент).
Женщины (элита): 1 - Алина Карасёва (Алматинская область), 2 - Татьяна Генелёва (Павлодарская область), 3 - Виолетта Казакова (Шымкент).
Результаты чемпионата Казахстана в XCC:
Мужчины (элита): 1 - Никита Галкин (Шымкент), 2 - Денис Сергиенко (Жетысуская область), 3 - Назарбек Бекен (Шымкент).
Женщины (элита): 1 - Татьяна Генелёва (Павлодарская область), 2 - Алина Карасёва (Алматинская область), 3 - Виолетта Казакова (Шымкент).
Результаты VI Молодёжных спортивных игр в XCO:
Юноши: 1 - Альдер Егрешов (Шымкент), 2 - Алмир Валиев (Шымкент), 3 - Богдан Лухманов (Алматы).
Девушки: 1 - София Мамаева (Костанайская область), 2 - Юлия Ли (Жамбылская область), 3 - Софья Бундина (Шымкент).