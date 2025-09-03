Определены предварительные параметры республиканского бюджета на 2026–2028 годы

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Татьяна Савельева, доходы бюджета запланированы с ростом на 4,7 трлн тенге к оценке текущего года и составят 19,2 трлн тенге.

«Гарантированный трансфер из Нацфонда планируется в объеме 2,7 трлн тенге ежегодно. Целевые трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет не предусмотрены. Объем расходов не превышает установленных системой финансов пределов и в 2026 году планируется в сумме 27,7 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2026 году определён на уровне 4,6 трлн тенге или 2,5% к ВВП, с последующим снижением к 2028 году до 0,9%», - пояснила депутат.

Татьяна Савельева добавила, что данный проект бюджета сформирован на основании нового Бюджетного кодекса и содержит расширенный пакет приложений, а также экономические показатели, рассмотрение которых усилит возможности Парламента по управлению бюджетом.

