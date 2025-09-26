В Караганде проходит юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. В рамках турнира определились обладатели медалей в командных соревнованиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Парни
1. Шымкент (Касым Нурислам, Курбантаев Мухаммадали, Саурбай Бакдәулет, Еркинбек Ерасыл, Талгат Аслан)
2. Павлодарская область (Женис Жастлек, Алдияр Муратов, Алимжан Абишев, Мансур Суйиндик, Данил Замиховский)
3. Восточно-Казахстанская область (Нурдаулет Азаматулы, Алиби Шоманов, Самат Толебаев, Динасыл Сайлуханов, Маргулан Кызырбеков)
3. Туркестанская область (Нуржигит Жолдыбай, Санжар Ибахан, Ердаулет Беккулы, Марлен Жумагул, Абай Жумагул)
Девушки
1. Карагандинская область (Виктория Мочалкина, Дарья Фу, Мария Лукьянова, Дарья Гамова, Айым Амирза)
2. Шымкент (Акниет Амангелды, Руана Шымкентбай, Томирис Косар, Ойдин Камилжанова, Шохина Миркодирова)
3. Восточно-Казахстанская область (Нурсая Нурман, Еркежан Байтикенова, Акку Темирханова, Алуа Жармухамбетова, Аружан Альтаева)
3. Туркестанская область (Ноила Ханиязова, Шахруза Шавкатова, Мафтуна Ханиязова, Улдана Байболат, Аида Нуржанкызы)