Определились победители международного турнира по дзюдо среди молодежи

Фото: пресс-служба НОК РК

В состязаниях приняли участие около 150 мастеров татами из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Беларуси и Узбекистана, которые боролись в 7 весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

«Соревнование является одним из важнейших поединков для наших молодых спортсменов перед чемпионатом мира. Надеемся, что международный турнир, посвященный памяти Данияра Макишева, будет проходить и в дальнейшем. Свое мастерство продемонстрировали и зарубежные спортсмены. Теперь данное соревнование продолжится международным учебно-тренировочным сбором», — сказал исполнительный директор Федерации дзюдо Казахстана Айбек Имашев.

Победители и призёры международного турнира по дзюдо, посвящённого памяти Данияра Макишева:

- 60 кг

1. Мади Сериков (Казахстан)

2. Тельжан Султанбай (Казахстан)

3. Асылхан Зейнуллин (Казахстан)

3. Нурсултан Бейсембек (Казахстан)

- 66 кг

1. Береке Рахматуллаулы (Казахстан)

2. Санжар Канафин (Казахстан)

3. Сухроб Пулатов (Узбекистан)

3. Бенед Шукуров (Узбекистан)

- 73 кг

1. Мухаммедали Закиров (Казахстан)

2. Асадбек Нурбутаев (Узбекистан)

3. Канат Абитулы (Казахстан)

3. Антон Дубовик (AIN)

- 81 кг

1. Данил Крылов (Казахстан)

2. Досбол Балгабай (Казахстан)

3. Досхан Жолжаксынов (Казахстан)

3. Нодербек Мовлонбердиев (Узбекистан)

- 90 кг

1. Сардор Еркинов (Узбекистан)

2. Берикбол Жуманбеков (Казахстан)

3. Азиз Алтынбай (Казахстан)

3. Нурдаулет Тынышкали (Казахстан)

- 100 кг

1. Мейржан Сламщиков (Казахстан)

2. Ерасыл Нуртаза (Казахстан)

3. Бибарыс Райс (Казахстан)

3. Багжан Байтас (Казахстан)

+ 100 кг

1. Жантилек Нуртилепулы (Казахстан)

2. Шерхан Алпанов (Казахстан)

3. Ардак Сериков (Казахстан)

3. Алихан Назимхан (Казахстан)