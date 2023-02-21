Оранжевое облако над трассой в ВКО озадачило казахстанцев

Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области прокомментировал видео об образовавшемся в атмосферном слое оранжевом облаке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

Скриншот с видео instagram.com/shqoecodep/

Необычное облако сняли близ трассы Усть-Каменогорск – Алтай.

В департаменте отметили, что в декабре 2022 года общественный резонанс в социальных сетях вызвала похожая ситуация. Тогда цветное облако сняли над поселком Новая Бухтарма.

13-28 декабря госорган провел внеплановую экологическую проверку ТОО «Бухтарминская цементная компания».

«Установлено, что 4 декабря 2022 года в 12:30 на месторождении Сажаевское, на горизонте 620-610 м, производились взрывные работы ТОО «KazDrilling Company» с применением неэлектрической системы взрывания «искра» с интервалом замедления 25 метров в секунду. Заказчиком данной работы являлась Бухтарминская цементная компания.

Так, при взрывных работах образованная пыль поднимается в атмосферу ударной волной, в результате чего образуется пылевое облако, которое в последующем оседает на территории месторождения, не выходя за пределы границ санитарно-защитной зоны, что зафиксировано в ходе проверочных мероприятий», – отметили в Департаменте экологии по ВКО.

При обследовании территории карьера были обнаружены породы с содержанием глины красного цвета, добавили здесь.

На кадрах же за 19 февраля 2023 года – аналогичное пылевое облако, образовавшееся после плановых взрывных работ на месторождении Сажаевское, пояснили в ведомстве.