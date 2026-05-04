Орденом «Достық» наградили главу Presight AI в Казахстане

Глава государства принял председателя правления Presight AI Томаса Прамотедхама, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя собеседника, Президент отметил высокий уровень сотрудничества с Presight AI и выразил признательность компании за практический вклад в развитие решений в области искусственного интеллекта в Казахстане. Подчеркнуто наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения партнерства через реализацию конкретных инициатив. В свою очередь Томас Прамотедхам проинформировал Касым-Жомарта Токаева о заинтересованности его компании в участии в проекте «Долина ЦОДов», направленном на формирование специализированной экосистемы для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, вычислительных мощностей и цифровых сервисов.

Отдельное внимание было уделено инициативе Smart City. Глава государства подчеркнул, что ранее представленный компанией проект, который уже запущен в Астане, способствует повышению уровня безопасности и качества жизни населения. В этой связи отмечен интерес к реализации аналогичного решения в Алматы.

В знак признания личного вклада Томаса Прамотедхама в реализацию проекта Smart City и развитие двустороннего сотрудничества Президент вручил ему орден «Достық» II степени.