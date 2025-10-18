В том, что поддержка со стороны общества, бизнеса и государства необходима, уверены и в ОБСЕ, представители которого приняли участие в мероприятии, и в отраслевом министерстве. Ибо при слабом спросе на произведенное без химии продовольствие его выращивание становится экономически нецелесообразным.

Заметный спад в сфере отечественного organic-сектора продемонстрировала ярмарка экологически чистых продуктов питания «Органик Караван», состоявшаяся в рамках мероприятия. Среди немногих ее экспонентов – экоферма Organic Village из Алматинской области, которая привезла несколько видов овощей, а также мед из разных регионов страны. Так что ассортимент отечественной органической продукции пока скромен.

Тем не менее встреча оказалась весьма полезной в плане обмена мнениями о целесообразности применения экологически безо­пасных технологий, возможностях сохранения биоразнообразия и эффективного управления водными ресурсами.

Представители Министерства сельского хозяйства отметили, что Казахстан располагает значительным потенциалом в сфере органического земледелия и животноводства. Сегодня в рес­публике действуют органы по сертификации, приняты законы, регулирующие отрасль. Однако институциональные изменения не смогли пробудить широкий интерес фермеров к экологически чистому земледелию.

В этой связи советник по региональному развитию ОБСЕ Дмитрий Прудских подчеркнул, что organic – это не просто сельское хозяйство. Это философия ответственного отношения к земле, людям и будущему. Спикер напомнил, что после форума Organic EXPO Central Asia в Бишкеке был создан Региональный organic-альянс Центральной Азии, объединивший усилия Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Он стал площадкой для обмена опытом и продвижения зеленых стандартов в регионе.

На полях встречи в Алматы автору этих строк удалось поговорить о перспективах производства органического продовольствия с председателем Союза производителей органической продукции Казахстана Арсеном Керимбековым.

Комментируя причины сокращения объемов выращивания экологически чистого сельскохозяйственного сырья, эксперт напоминил, что изначально бизнес по выпуску органического продовольствия ориентировался на зарубежные рынки, где спрос давно сформирован и существуют четкие стандарты. Внутри же страны культура потребления подобных продуктов питания практически отсутствует.

– Надо признать, что отечественные потребители еще не созрели. Большинство считают, если мясо халал, значит, оно уже «чистое». Но органика – это не вера, а происхож­дение и контроль­ продовольствия на всех этапах производства. К примеру, если животное кормят сеном, полученным с поля, где траву подкармливали или обрабатывали химическими удобрениями, его мясо уже не соответствует требованиям органического продукта питания, – отметил глава отраслевого союза.

Вместе с тем в Казахстане существует экспортный парадокс. Страна остается одним из крупнейших поставщиков органического льна в Европу, где его ценят как источник омега-3 и растительную альтернативу рыбе. Однако внутри республики о пользе льняного масла знают единицы.

– Парадокс в том, что страна, не имеющая выхода к морю, стала главным поставщиком «заменителя рыбы» для Европы, но сама почти не использует этот ресурс, – констатирует эксперт.

По мнению Арсена Керимбекова, отсутствие культуры питания – одна из главных проблем. Люди часто выбирают дешевые продукты, не задумываясь о последствиях для здоровья.

– Наш менталитет таков, что мы начинаем действовать, когда уже заболели. Но здоровье начинается с профилактики, а не с лечения. И это стало прио­ритетом здравоохранения в развитых странах, – подчеркивает эксперт.

Председатель Союза производителей органической продукции Казахстана также обратил внимание на низкий уровень контроля качества. Достаточно сказать, что до конца минувшего года в респуб­лике не существовало закона, регулирующего использование приставок eco-, bio- и organic-. Теперь за их незаконное использование на упаковке предусмот­рены штрафы – это первый шаг к наведению порядка на рынке. Вместе с тем, как отметил отраслевой эксперт, даже натуральные продукты не всегда безопасны.

Итак, органическое производство становится не просто воп­росом экономики, а вопросом здоровья населения. Возрождение органического сектора, по мнению эксперта, возможно только через изменение общественного сознания. Параллельно необходимо укреплять законодательную базу и добиваться международного признания национальных стандартов.