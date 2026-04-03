Организаторам финпирамиды HRT вынесли приговор

Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денег, полученных преступным путём, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Как выявило расследование Департамента АФМ по Актюбинской области, в 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды, позиционируя её как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом. При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения денег новых участников.

Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. С целью создания видимости законности в Актобе был арендован офис, где велись агитационные мероприятия.

Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов США в сутки. С целью легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета.

В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены деньги 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге. На эти средства организаторы приобрели 3 автомашины, одну из которой оформили на родственника.

Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет, конфискованы 3 автомашины. Приговор суда вступил в законную силу, добавили в АФМ.

#приговор #финпирамида #HRT

