Организатору митинга в Астане Марату Абиеву продлили срок ареста

28 ноября он был арестован на 15 суток.

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Столичный суд продлил срок ареста организатору митинга в Астане Марату Абиеву, сообщает Kazpravda.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Абиева М.Ж. сроком на 2 месяца", - проинформировали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что в Астане арестовали организатора митинга на 15 суток. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении Марата Абиева.

Органом полиции в отношении Абиева составлены два протокола об административных правонарушениях:

- за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (ч.7 ст.488 КоАП);

- за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч.1 ст.667 КоАП).

Из материалов дел следует, что 26 ноября Марат Абиев без получения разрешения местного исполнительного органа Астаны, организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Как пояснил он в суде, решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства.

По первому факту суд установил, что Абиев уведомление в местный исполнительный орган не подавал, таким образом нарушил установленный порядок организации и проведения мирных собраний.

По второму факту, из видеозаписи усматривается, что Абиев не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии.

В суде вина Марата Абиева была установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений.