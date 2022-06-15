Культура
Оружие древних воинов обнаружил казахстанец возле Семея
Флора Левина

Житель Семея, увлеченный поисковик-исследователь, представитель Общественного объединения "Ел дала" Денис Маторин нашел оружие древних скифов в районе села Белокаменка, расположенного в 60 километрах от Семея. Находка – бронзовые наконечники стрел, ножи, копье, зеркало и два железных предмета Монгольского периода. Историки датируют его IX веком нашей эры, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Я часто бываю в районе верхней и нижней Белокаменки. Эти места интересны тем, что люди живут там с древности, и я нередко нахожу этому подтверждение в виде предметов разных эпох. На этот раз меня заинтересовала свежая противопожарная полоса около трассы близ верхней Белокаменки, – рассказывает подробности поиска Денис Маторин. – Я выгуливал собак и увидел перепаханную землю, решил посмотреть, что там может быть. В результате, в течение нескольких часов я обнаружил типичные для эпохи бронзы предметы, но от этого не менее интересные. Ведь каждый из них сделан руками человека, с душой и особенными мыслями".

Все находки Денис Маторин передал в Областной историко-краеведческий музей Семея. Сотрудники музея рады пополнению коллекции и отмечают, что все артефакты, несмотря на солидный возраст, протяженностью несколько веков, сохранились очень хорошо.

"Все предметы в хорошей сохранности, прекрасно различимы и индивидуальны в исполнении. Среди наконечников выделяется скифский образец, он трехлопастный, и, чуть больше размером, чем андроновский аналог. Напоминает вытянутый треугольник или миниатюрное копье", – рассказали в музее.

Скифские племена проживали на обширной территории от Европы до Алтая с VIII века до нашей эры по IV век нашей эры. Народ был воинственным, занимался охотой, поэтому лук со стрелами был практически у каждого представителя племени. Наконечники от стрел очень часто находят в степях на всей территории Евразии.

Среди бронзовых предметов, найденных около Белокаменки, также выделяется зеркало в виде диска круглой формы. Этот предмет, начищенный до блеска, отлично служил и мало уступал по отражаемости современным зеркалам.

Интерес представляют и два железных предмета. Один из них – срезень-наконечник стрелы. По внешнему виду напоминает перо. Срезень предназначался для поражения животного или незащищенного доспехами воина, так как его режущая кромка была широкой. Этот боевой предмет оставлял глубокие кровоточащие раны.

"Что дает мне поиск? В первую очередь это возможность увидеть через быт и предметы, как жили люди много веков назад, еще до нашей эры. Они были намного умнее, чем думает большинство моих современников, предки обладали хорошим интеллектом, сноровкой, искусно владели ремеслом. Только представьте, они все создавали своими руками: рыболовные крючки, пинцеты, скальпели, молотки, ножовки, пуговицы, наконечники, зеркала, украшения, причем делали это качественно и, как мы видим, на века, на тысячелетия. Наш мир ничего не изобрел, все было создано до нас", – говорит Денис Маторин.

Это не первый дар в фонды краеведческого музея от поисковика-исследователя. Каждую находку он приносит в музей, тем самым внося свой скромный вклад в сохранение исторического наследия.

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