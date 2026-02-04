Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации синоптиков, в первой половине периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидается осадочная погода.

5-6 февраля прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололедные и туманные явления, порывистый ветер с метелью.

Также вынос юго-западных воздушных масс принесет повышение температуры воздуха днем на севере, востоке, в центре до 3 мороза - 2 тепла, на юге до 8-17 тепла, на юго-востоке до 5-15 тепла.

Лишь в конце периода с северо-западным холодным вторжением ожидается прекращение осадков и резкое понижение температурного фона, отметили в метеослужбе.