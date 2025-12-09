Пациенты теперь могут получить там не только консультацию или пройти диагностические процедуры

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках системы обязательного социального медицинского страхования жители столицы могут получать медуслуги не только в государственных, но и частных клиниках. Эта возможность была изначально предусмотрена при разработке ОСМС. Как это работает, рассказали в фонде соцмедстрахования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Поликлиника обслуживания имеет возможность создать направление для своего пациента в любую клинику, работающую по ОСМС. Пациент при этом не платит за медицинскую услугу, так как финансирование будет произведено за счет Фонда социального медицинского страхования в рамках договора соисполнения.

Если в поликлинике обслуживания в целом нет нужного профильного врача для получения консультации или определенного оборудования для прохождения той или иной диагностической услуги, то пациента направляют в другую клинику.

«К примеру, некоторые организации первичной медико-санитарной помощи ввиду небольшого количества прикрепленного населения не имеют в штате некоторых врачей узкого профиля, или же у них отсутствует оборудование для УЗИ, рентгена. Когда данные услуги необходимы пациентам, им дают направление в клинику, с которой поликлиника работает по договору соисполнения. Также есть другие случаи, когда в поликлинике есть необходимые специалисты и оборудование, но запись заполнена на месяц. Этот механизм действует и в случаях, когда нужный врач находится в отпуске или оборудование временно вышло из строя. Тогда пациент имеет право попросить направление в другую клинику, в том числе частную, для получения нужной ему медицинской услуги», − говорится в публикации.

Важно: направить могут только в ту частную клинику, которая находится в базе поставщиков Фонда социального медицинского страхования. При этом не имеет значения, есть ли договор соисполнения между поликлиникой пациента и данной клиникой, поскольку он формируется автоматически в информационной системе при создании направления.

«В частной клинике пациенты могут получить не только консультацию или пройти диагностические процедуры, но и быть направлены на лечение в условиях дневного или круглосуточного стационара, в том числе для проведения различных операций, входящих в перечень ОСМС. Если пациент не получил направление на требующуюся медицинскую услугу, он может обратиться в Службу поддержки пациента и внутренней экспертизы при поликлинике. В случае отсутствия положительного решения можно направить официальное обращение в Фонд для проведения проверки по данному факту», − сказано в информации.

Также в Фонде подчеркнули, что любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает его состояние, оценивает жалобы, проявляющиеся симптомы. И только при наличии соответствующих показаний выписывает направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований, либо на консультацию профильного врача.

В городском акимате напомнили: чтобы получать услуги по ОСМС, необходимо быть застрахованным.