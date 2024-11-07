К таким выводам подводит статья «Осмысливая «Средний коридор», опуб­ликованная в конце октября в американском издании The National Interest. Ее автор Аксель де Верну, учащийся в Йельском университете по специальности «глобальные отношения и история» и ассистент по исследованиям в Йорктаунском институте, обращает внимание на то, что Западу следует удвоить свою экономическую поддержку торговых путей, проходящих через Центральную Азию.

Информационным поводом для статьи послужило подписание 21 октября 2024 года между Bahnoperator Austria и KTZ Express (дочерняя компания «Казакстан темир жолы») меморандума о намерении регулярно отправлять грузы друг другу по Транскаспийскому международному транспорт­ному маршруту (ТМТМ), также известному как «Средний коридор». Автор отмечает, что это лишь одно из недавних событий в головокружительном росте ТМТМ, который закладывает основу для дальнейшего сотрудничества между Западом и Центральной Азией.

Учитывая геополитическую ситуацию, Аксель де Верну обращает внимание на географию «Среднего коридора»: товары из Китая, следующие через ТМТМ, проходят через Казахстан, Кас­пийское море, Азербайджан и Грузию, где затем либо ответвляются на Турцию, либо продолжают путь через Черное море, доходя до Болгарии, Румынии или Украины.

Из Турции эти товары могут быть направлены в Средиземноморье, а из Украины − в Польшу.

Автор, ссылаясь на интервью председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшана Рустамова, отмечает, что на мировых логистических рынках происходят значительные изменения. На это, в частности, существенно повлияли военные действия в Украине и введенные против России санк­ции. В результате в период с января по сентябрь 2024 года объе­мы грузоперевозок по ТМТМ выросли на 70%.

Страны, прилегающие к коридору, и международные структуры демонстрируют заинтересованность в расширении своего участия. Например, Туркмени­стан и Европейский союз (ЕС) запустили Координационную платформу для дальнейшей интеграции стран Центральной Азии в ТМТМ и продвижения инфраструктурных проектов, чтобы повысить пропускную способность этого транспорт­ного маршрута.

«Запад может стимулировать долгосрочные коммерческие связи с Казахстаном, оказавшимся на перекрестке нескольких инициатив, финансируя его инфраструктурные проекты и оказывая логистическую помощь его бизнесу. За тот же период с января по сентябрь 2024 года объем контейнеров, отправленных из России в Китай через Казахстан, вырос на 63% по сравнению с тем же девятимесячным периодом в 2023-м. В дополнение к существующему торговому маршруту вышеупомянутая компания KTZ Express совместно с российскими и китайскими партнерами работает над строительством нового транспортно-логистического центра CRK Terminal в Московской области», – говорится в статье.

Автор отмечает, что Казахстан «ловко лавирует между западными и российско-китайскими торговыми предложениями, выбирая те, которые наиболее соответствуют его национальным интересам».

Наша страна также привлекает новых партнеров к проекту и к развитию своего транспортно-логистического и транзитного потенциала. Во время визита Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Астану в сентябре этого года Президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что Германия может сыграть ключевую роль в увязке ТМТМ с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и Глобальными воротами (Global Gateway) − инфраструктурным инвестиционным проектом, рассматриваемым в качестве альтернативы китайской инициативе «Один пояс, один путь» (ОПОП).

«Поначалу это кажется противоречивым, – пишет Аксель де Верну. – Энтузиазм Китая в отношении «Среднего коридора», вызванный желанием облегчить торговлю с Европой, вероятно, стал одним из ведущих факторов его быстрого расширения. Однако, опять же, Казахстан не выбирает между Глобальными воротами и ОПОП. Если он сможет воспользоваться плодами обоих проектов − Астана и Пекин реализовали 52 проек­та общей стоимостью более 21,2 миллиарда долларов − он так и сделает. Настаивать на том, чтобы Казахстан отказался от китайского финансирования − проигрышная стратегия.

Вместо этого Западу следует удвоить свою экономическую поддержку таких торговых маршрутов, как «Средний коридор», даже если они одновременно помогают Китаю в краткосрочной перспективе. Все товары, идущие из Пекина в Европу через ТМТМ, ранее шли по Северному коридору через Россию, поэтому сохранение связи с Китаем через Центральную Азию не создает новой системы зависимости.

Скорее, это просто сокращает время, необходимое для доставки китайских товаров в Европу. Вкладывая средства в инфраструктурные проекты и сухопутные терминалы, выгодные для стран Центральной Азии, Запад обеспечивает себе долгосрочных торговых партнеров», – отмечает он.

По мнению автора, американские агентства по развитию могут оказать поддержку своим европейским коллегам, уже сотрудничающим с центральноазиатскими предприятиями, чтобы максимально повысить эффективность ТМТМ.