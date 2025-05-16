Фото: МНВО

Сегодня, 16 мая, началось основное ЕНТ-2025, который продлится до 7 июля. В первый день тестирования председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульзат Кобенова посетила один из центров тестирования в Астане и пожелала абитуриентам удачи, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы ведомства, всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году – 186 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 342 тыс. заявлений). Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% – на русском, 266 человек – на английском языке.

«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается «Математика-Физика» – ее выбрали 16,5% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинация «Биология-Химия» (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и «Математика-Информатика» (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере», – отметила Гульзат Кобенова.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по «Истории Казахстана», 10 по «Грамотности чтения», 10 по «Математической грамотности» и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

В целях обеспечения академической честности каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант. Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов, им будут предоставлены бумажные версии таблиц.

Пороговые баллы для поступления остаются прежними: для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» – не менее 70 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.