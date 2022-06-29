Остановочный павильон упал на двух девочек в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске под наблюдением медиков остаются двое детей, которые пострадали во время урагана. Сильный ветер пронесся по городу, сваливая все на своем пути. На девочек 10 и 12 лет рухнула автобусная остановка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Стихия разыгралась накануне вечером. Ураган ронял даже остановочные павильоны. Два из них рухнули прямо на детей. Первую помощь девочкам оказали очевидцы, они же вызвали скорую. Жизни детей, к счастью, ничего не угрожают. Но, по словам медиков, у подростков сильный стресс.

"Состояние средней степени тяжести. Дети маленькие. Они были напуганы. На данный момент их состояние стабилизировалось. Дети получают необходимое лечение, обследование в полном объеме", - прокомментировал руководитель по лечебной работе педиатрического блока Центра матери и ребенка г. Усть-Каменогорска Михаил Пушкарев.

Последствия урагана городские власти ликвидируют и сегодня: помимо остановок, сильный ветер валил еще и деревья. Все случаи падения конструкций теперь изучает специальная комиссия.