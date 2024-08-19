Осужден начальник ДУИС по СКО

Мустафинов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова, сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, он признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО.

Приговором суда Мустафинов осужден к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.

Кроме того, по результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности. В частности, председателю Комитета полковнику юстиции Джанибекову Т. объявлен выговор, его заместителю генерал-майору юстиции Аюбаеву М., начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор.

Этим же приказом, Мустафинов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

На должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлет Мустафинов был назначен в мае 2023 года.