Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области

Коррупция
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Он присвоил премии подчиненных на сумму 5,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Судом города Туркестан осужден руководитель ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба» областного управления ветеринарии Б.Бегманов, сообщает Антикор.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий.

Приговором суда Бегманову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт не вступил в законную силу.

#Туркестанская область #коррупция #хищения #ветеринар

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