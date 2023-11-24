Осужденный экс-глава СПК "Актобе" отдал 229 млн тенге в попытке избежать колонии

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Осужденный экс-глава СПК "Актобе" отдал Ермек Имантаев мошеннику 229 млн тенге в попытке закрыть уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Актобе

Фото: facebook.com/YermekImantaev

Напомним, в октябре 2023 года бывший председатель правления СПК «Актобе», экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев был приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Он был арестован в феврале этого года. 

Теперь в Актобе осудили Б., обманувшего Имантаева, за мошенничество в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК).

Б. услышал от знакомых о возбужденных уголовных делах в отношении руководителей СПК «Актобе» и беспокойстве по этому поводу Е. Имантаева. Он заверил последнего, что у него есть знакомые в Антикоррупционной службе и под предлогом содействия в прекращении этих уголовных дел предложил передать ему денежное вознаграждение в 100 млн тенге.

Имантаев, бывший в 2019-2021 годы председателем правления АО «СПК «Актобе», согласился на предложение Б., передал подсудимому в общем 229 537 993 тенге, в том числе 70% доли участия в уставном капитале ТОО.

Б. просто присвоил деньги, поскольку знакомых в Антикоре у него не было, и помогать Имантаеву он не собирался.

Подсудимый не оспаривал обвинение и имеющиеся по делу доказательства, характер и размер причиненного вреда. В досудебном производстве подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.

Суд признал Б. виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства 70% доли в уставном капитале ТОО. Иск по делу не заявлен.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #мошенничество #Актюбинская область #приговор #Имантаев

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