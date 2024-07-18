Осужденный за изнасилование экс-начальник полиции в Талдыкоргане подал апелляцию

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе областного суда, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что дело поступило в уголовную коллегию суда области Жетісу.

Напомним, экс-начальника талдыкорганской полиции в изнасиловании обвинила жительница города. Она написала заявление в службу безопасности ДП. Информация об инциденте распространилась в Казнете через соцсети.

Сообщалось, что 27-летняя пострадавшая была доставлена в полицию по причине нарушения общественного порядка. Позже она обвинила его в том, что он принудил ее к половому контакту.

Он был осужден на 11 лет за изнасилование.