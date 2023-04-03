Осуждены трое жителей Акмолинской области за продажу ворованных авто из России

Находящиеся в розыске в РФ автомобили они сначала регистрировали в Казахстане, а затем привозили в РК для продажи.

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Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области выявил преступную группу, занимавшуюся постановкой на учет и реализацией транспорта криминального происхождения, передает Kazpravda.kz.

Следствие установило, что группа лиц по предварительному сговору приобретала транспортные средства, находящиеся в розыске на территории России.

«Региональным департаментом АФМ изобличена деятельность граждан, осуществлявших незаконный ввоз в Казахстан из Российской Федерации в период с 2020 по 2021 годы автотранспортных средств криминального происхождения», - говорится в сообщении.

Как поясняется, в последующем они изготавливали на транспорт поддельные документы, на основании которых проходили регистрацию на территории Казахстана.

«После регистрации и получения правоустанавливающих документов получали государственные регистрационные номерные знаки, пересекали границу и завозили в РК для последующей реализации добросовестным покупателям», - рассказали в АФМ.

Дополнительно сообщается, что суд приговорил троих граждан к 8, 7 и 6 годам лишения свободы.