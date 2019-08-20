Освобожден от должности председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира

Общество
Фото из открытых источников
Каир Рыскельдинов освобожден от должности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.    

"Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Рыскельдинов Каир Омирсадикович освобожден от должности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК", – говорится в сообщении.

Рыскельдинов Каир Омирсадыкович родился 26 ноября в 1968 году в селе Карабугет. Председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК работал с мая 2018 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что Глава государства назначил Бердибека Сапарбаева заместителем Премьер-министра РК.

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