Условно-досрочное освобождение Бишимбаева объяснили в суде Шымкента

Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент

Назначенный ему срок наказания снижен с 10 до 4 лет лишения свободы

Фото: 24.kz

В суде Шымкента прокомментировали решение об условно-досрочном освобождении Куандыка Бишимбаева в 2019 году, передает Kazpravda.kz.

Приговором специализированного межрайонного уголовного суда Астаны от 14 марта 2018 года Куандык Бишимбаев был осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества.

По данным суда, срок наказания исчислялся с 10 января 2017 года - с момента задержания и водворения в ИВС.

Отмечается, что осужденный признал свою вину.

"Указом президента от 13 февраля 2019 года Куандык Бишимбаев был помилован, назначенный ему срок наказания снижен с 10 до 4 лет лишения свободы. В связи с этим, Бишимбаев направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания на оставшийся неотбытый срок наказания 1 год 3 месяца 13 дней. Его условно-досрочное освобождение полностью удовлетворяло условиям закона: он отбыл 2/3 срока, администрацией учреждения характеризовался положительно, имел 4 поощрения, злостных нарушений не имел, возместил процессуальные издержки в размере более 1,5 млн тенге. Поэтому постановлением Абайского районного суда г. Шымкент от 25 сентября 2019 года ходатайство Бишимбаева К.В. было удовлетворено", - пояснили в суде.

11 октября 2019 года экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев вышел на свободу. За ним был установлен пробационный контроль.

Срок наказания закончился 9 января 2021 года.

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