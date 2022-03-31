От 5 тенге до 6 млрд тенге: о "неадекватных" заявках по пенсионным излишкам рассказали в Отбасы банке

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова рассказала о самых необычных заявках на снятие излишек из ЕНПФ, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что всего в марте на платформе enpf-otbasy.kz было подано 870 тысяч заявок, что является максимальным показателем за год.

По ее словам, все поступившие заявки, а также заявки, по которым уже вложены подтверждающие документы, отрабатываются в порядке очереди.

«Большинство заявок повторные. Есть рекордсмены, которые подают многократно свои заявки. Но именно в марте мы наблюдаем аномальные процессы. Например, была реальная заявка на 5 тенге, и 161 заявка на сумму от 40 тенге до 2 тысяч тенге. Учитывая, что время пребывания на портале при среднем уровне компьютерной грамотности человека занимает 15-20 минут, непонятен финансовый смысл таких операций», - заявила она.

Также, добавила Ибрагимова, стали поступать заявки с неадекватными запросами. В частности, по ее данным, на портале принято 627 реальных заявок, где сумма каждой из них составляла от 200 млн тенге до 6 млрд тенге.

«Понятно, что таких огромных сумм единовременных пенсионных выплат не существует в природе», – резюмировала глава Отбасы банка.